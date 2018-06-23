Bursa’da suç şebekesi çökertildi

Bursa’da 1 kadının hayatını kaybetmesine, 1 kadının ise ağır yaralanmasına yol açan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’da 1 kadının hayatını kaybetmesine, 1 kadının ise ağır yaralanmasına yol açan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların birçok suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Önceki gün saat 21.40 sıralarında Yıldırım’a bağlı Yavuz Selim Mahallesi Olgun Sokak üzerinde 2014 yılından aralarında husumet olan iki grubun karşılaşması sonucu kavga çıktı. Çıkan silahlı kavga sırasında kavga eden şahısları ayırmaya çalışan mahalle sakinlerinden S.D. (36) ve Z.Ş. (50) isimli kadınlar ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan S.D. tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybederken, Z.S.’nin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olaya karıştıkları tespit edilen F.E. (27), T.D. (33), Y.K. (28), T.G. (42), Y.G. (23), B.Ö. (45), M.B. (30), A.T. (29) ve F.E. (31) isimli 9 zanlı, 24 saat geçmeden Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Suç şebekesi çökertildi

Yakalanan suç şebekesinin Bursa ve il dışında çok sayıda yağma, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlara karıştıkları, şüphelilerden Y.K’nın 10, T.G’nin 2, T.D’nin 3 adet suç kayıtlarının olduğu, F.E’nin 73 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve 6136 SKM suçundan arandığı, Y.G’nin 37 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, F.E.’nin 32 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu, fuhuşa aracılık ve hırsızlık suçlarından arandığı, A.T.’nin 14 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu, silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı, şahsın yakalanmamak için başka bir kişi adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların yakalandığı sırada çevreye attıkları ve daha sonra gösterdikleri yerlerden olayda kullanıldığı tespit edilen toplam 3 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca, ikametlerde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek ile 2 adet bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şahıs adliyeye sevk edildi.