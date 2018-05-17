Bursa’da Ramazan coşkusu

Büyükşehir Belediyesi’nin Merinos ve Hüdavendigar Kent parklarında oluşturduğu eğlence parkurları, 11 ayın sultanı Ramazan’ın girmesiyle birlikte vatandaşları ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Merinos ve Hüdavendigar Kent parklarında oluşturduğu eğlence parkurları, 11 ayın sultanı Ramazan’ın girmesiyle birlikte vatandaşları ağırlamaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri, Merinos ve Hüdavendigar Kent parklarında kurulan birbirinden farklı eğlence stantlarıyla start aldı. Park alanlarında oluşturulan dev sahnelerde sergilenen orta oyunları, tiyatro gösterileri, alışveriş noktaları ve oyun parkları vatandaşların büyük ilgisine neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şehr-i Ramazan’ etkinlikleri; rahmet, mağfiret ve kurtuluş ümidinin tazelendiği, ibadet ve nefis muhasebesi ile gönüllerin arındığı, 11 ayın sultanı Ramazan’ın manevi atmosferini hem Merinos hem de Hüdavendigar Kent parklarına taşıdı. Merinos Park alanına kurulan ramazan sokağı ve oyun parkları dolup taşarken, teravih namazı öncesi Uludağ Mehter Takımı mini bir konser verdi. Teravih namazının ardından Selçuk Salih Başhan ve Burak Çağatay’ın yaptığı ‘Kavuklu ve Kıvırcık’ gösterileri, vatandaşların neşesi oldu. Hüdavendigar Kent Parkı’nda da çocuklara yönelik organize edilen mini yarışma, aileler tarafından da ilgiyle izlendi. Yarışma sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler verildi.