Bursa’da kısa süren yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bursa’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bursa’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kent merkezinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına saklandı.

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren devam eden bulutlu hava yerini yağmura bıraktı. Öğle saatlerinden aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurda ıslanmamak için duraklara ve metro istasyonlarına sığınan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Meteorolojinin uyarısını dikkate alan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu.