“Baro HDP’nin arka bahçesi değil”

Hukuk Araştırmaları Derneği HUDER Bursa Şubesi Yönetimi, 24 Haziran seçimlerinde sandıklarda siyasi partilerin müşahit kartıyla görev yapan Bursa Barosu’nu sert bir dille eleştirdi.

Hukuk Araştırmaları Derneği HUDER Bursa Şubesi Yönetimi, 24 Haziran seçimlerinde sandıklarda siyasi partilerin müşahit kartıyla görev yapan Bursa Barosu’nu sert bir dille eleştirdi. Dernek yönetimi Baro Başkanı Gürkan Altun’a ‘Bursa Barosu siyasi partilerin, HDP’nin arka bahçesi değil” diye çıkıştı.

Hukuk Araştırmaları Derneği HUDER Bursa Şube Başkanı Av. Necdet Yılmaz dernek yönetimi ile birlikte 24 Haziran seçimlerinde siyasi partilere ait müşahitlik kartıyla sandıklarda görev alan Bursa Barosu’nu eleştirdi. Bursa Baro Başkanlığı’nın baroyu siyasi partilerin arka bahçesi gibi kullandığını ifade eden Yılmaz, yakında yapılacak baro seçimlerde avukatların bunun karşılığını vereceğini kaydetti. Özellikle silahlı terör örgüyü PKK’nın siyasi uzantısı olarak bilinen Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili içerisinde bulunan hal ve tavırların doğru olmadığını vurgulayan Yılmaz, baro başkanlığının kendini toparlaması gerektiğini aktardı.

Bursa Barosu’nun ortak meslek gruplarına HDP’nin Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş adına yazılan bir yazının atıldığına değinen Yılmaz, “Mensubu bulunduğumuz Bursa Barosu’nun, seçimlerde meslek örgütü olduğunu unutarak taraf olması, seçim gözlemciliği adı altında bir kısım siyasi partilerden yana tavır alması asla ve asla kabul edilemez.

Baro Başkanı ve yönetimi, Bursa Barosu’nu adeta, CHP, İYİ Parti ve özellikle de HDP’nin arka bahçesi haline getirmiştir. Baro ve yönetim, seçimlerde bir kısım baro mensubu avukatlara baro gözlemci kartı yanında CHP, İYİ Parti ve HDP müşahit kartları dağıtmış, özellikle de her şeyden habersiz genç avukatlara HDP müşahit kartı verme konusunda ısrarcı olmuştur.

Bir mesleki Whatsapp grubu olan “mazeretim var”da, açıkça millet ittifakının ve HDP’nin oylarına sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapılmış, paylaşımda bulunulmuştur. Hatta Selehattin Demirtaş’ın kendi partililerine gönderdiği sandık güvenliğine ilişkin metin bu grupta paylaşılmıştır.

Seçimler vesilesiyle, yine terör örgütü uzantısı bir partinin müşahit kartlarını kendi mensupları olan avukatlara dağıtma gafletinde bulunmuşlardır. Aynı siyasi partinin yıllar boyu Doğu ve Güneydoğu’da baskıyla insanlara oy kullandırmalarına sessiz kalan, görmezden gelen Türkiye Barolar Birliği ve Bursa Barosu, şimdi sanki seçim güvenliği tehlikedeymiş havası estirmeye çalışmakta ve bir algı operasyonu yapmaktadır.

Bursa Baro Başkanı ve yönetimi siyaset yapmaktan vazgeçin bir meslek örgütü olduğunuzu unutmayın sadece bir görüşün veya bir ideolojinin temsilcisi olmadığınızı, size oy versin, vermesin tüm baro üyesi avukatların meslek örgütü olduğunuzu unutmayın. Bizim verdiğimiz aidatlarla, bir kısım siyasi partilerin ve terör örgütü uzantısı bir partinin değirmenine su taşımaktan vazgeçin. Önümüzde baro seçimleri var ve bunun hesabını vereceğinizi unutmayın” dedi.