30 Ağustos Bursa’da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla Bursa’da da düzenlenen fener alayına coşkulu bir kalabalık katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde başlayarak çok sayıda vatandaşın katıldığı fener alayı yürüyüşüne çevrede bulunan mekanlarda bulunanlar da destekte bulundu. Bayrak ve meşalelerle yürüyüşe katılan binlerce vatandaşın unutulmaz anlar yaşadığı gösteriler, coşkuyla gece boyunca devam etti.