Kalp krizi geçiren itfaiye çalışanı hayatını kaybetti

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde itfaiye yardımcı personeli olarak çalışan Fuat Arlı Hancıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde itfaiye yardımcı personeli olarak çalışan Fuat Arlı Hancıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Burdur’un Bucak ilçesinde gece nöbet esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki itfaiye yardımcı personeli Fuat Arlı Hancıoğlu, bugün öğle namazını müteakip Müftülük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hacı Sarılar Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin başta olmak üzere, Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Gürsel ve itfaiye çalışanları katıldı.