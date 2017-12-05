Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Bolu’da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının tekrar başlamasıyla yüksek kesimlerdeki yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışının hafif şekilde olması nedeniyle ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Görüş mesafesinin yer yer 5 mtreye kadar düştüğü D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler ışıklı tabelalarla uyarılıyor.