Erdoğan, “Bu bir işaret fişeği” dedi, Ahlat’a “Cumhurbaşkanlığı köşkü” müjdesini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alparslan’ın Malazgirt Seferi için otağ kurduğu ve aynı zamanda bu yıl Malazgirt Zaferi’nin 947.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alparslan’ın Malazgirt Seferi için otağ kurduğu ve aynı zamanda bu yıl Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü etkinliklerine de ev sahipliği yapan Bitlis’in Ahlat ilçesine Cumhurbaşkanlığı Köşkü kurulacağının müjdesini verdi.

Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçede bulunan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan tarihi Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Malazgirt Zaferi ile ilgili bir konuşmasında “Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır.” önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban’la da ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda Ahlat ilçesinde 1071 metrekare oturma olan, 10 dönüm üzerine bir “Cumhurbaşkanlığı köşkü” kurulması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda kısa süre içerisinde çalışmalara başlanarak, köşkün Ahlat ilçesine kazandırılması hedefleniyor.

“Bu bir işaret fişeği”

Öte yandan, Ahlat ilçesindeki programının ardından Malazgirt ilçesine geçen Erdoğan, buradaki konuşmasında Ahlat ilçesinde kurulması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile ilgili müjdeyi verdi.

“Bu bir işaret fişeği” deyip Ahlat’a “Cumhurbaşkanlığı Köşkü” müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bugün sabah Ahlat’taydık, tarihimizde çok önemli bir yeri olan bu güzel ilçemizde Selçuklu Meydan Kabristanını ziyaret edip, Kur’an-ı Kerim Tilavetine ve duaya iştirak ettik. Ardından Çarho Mesire Etkinlik alanını arkadaşlarımıza bıraktık ve buraya alana geldik. Sağolsun sayın Bahçeli bir ziyaretinde 26 Ağustos’u konuşurken Ahlat’ı şöyle değerlendirirken güzel bir hatırlatmada bulundu. Dediler ki; ’Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır.’ Çünkü Sultan Alparslan otağı oraya kurdu. Biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağı kuralım. Bu gün vali ve belediye başkanımızla da görüştük. Onlar 1071 metrekare bir yer düşünmüşler, dedik ki olmaz. 1071 metrekare oturma alanı olur, bir de bunun çevre düzenlemesini yapacağız, en azından 5 dönüm. Belediye başkanımız da coştu ’Tamam biz bunu 10 dönüm yaparız’ dedi. Şimdi orada inşallah böyle bir otağı merkezini yapacağız. Selçuklu mimarisi ile inşallah çok kısa zamanda onu da bitirip, geldiğimizde hem oraya uğrayacak, ondan sonrada Malazgirt’e geleceğiz. Bu bir işaret fişeğidir, inşallah sonu da hayır olur.”