Bitlis’te ‘Ekonomi ve Kalkınma’ çalıştayı

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bitlis Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı’, düzenlenen geziyle sona erdi.

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bitlis Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı’, düzenlenen geziyle sona erdi.

Üç gün süren programın cumartesi günü yapılan ‘Bitlis İlinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık’ konulu ilk oturumuna Yrd. Doç. Dr. Metin Işık başkanlık yaptı. Bu oturumda Bitlis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Asak, Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcı, DAKA Bitlis İl Temsilcisi Kerem Akın, Bitlis İli Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Temsilcisi Piran Kardaş söz aldı. Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Zeki Uçar’ın yaptığı ikinci oturumda ise AB Uzmanı Musa Karademir, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Ayhan Kireçci ve eski milli sporcu Serdar Durer görüşlerini dile getirdi.

Öğleden sonra yapılan ‘Tecrübe Paylaşımı’ konulu son oturumun başkanı ise Proje Destek Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çınar oldu. Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Terzi, Mahalli İdareler ve AB Uzmanı Mehmet Nuri Kaynar ve Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti katılımcılara tecrübelerini aktardı.

Program, katkı sunanlara katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından Bitlis Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı sonuç bildirgesinin yazımıyla sona erdi.

Kapanış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, çalıştaya destek veren herkese teşekkür etti. Çalıştayı önümüzdeki yıllarda uluslararası bir kongreye dönüştürmeye çalışacaklarını ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, çalıştayın çok faydalı ve verimli geçtiğini belitti.

Çalıştayla ilgili değerlendirmelerde bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da, “Üniversitelerin asli görevleri arasında, bulunduğu şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine öncülük etmek de vardır. Biz de bu anlayışla çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bitlis Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı da bunlardan birisidir. Bu çalıştayın Bitlis’in kalkınmasına ve ekonomik hayatının canlanmasına ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu vesile ile çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, sunumları ile çalıştaya destek veren bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.