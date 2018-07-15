Bingöl’de 15 Temmuz etkinlikleri

Bingöl’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulurken, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bingöl’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulurken, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle Bingöl Valiliği koordinesinde, sanat sokağında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu fotoğraf sergisinin açılışı, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek tarafından yapıldı.

Sergi ziyaretinin ardından şehitlerin anısına, öğlen namazını müteakiben İl Müftülüğü tarafından Merkez Ulu Cami’de mevlit okutuldu.

15 Temmuz’da her kesimin tek yürek olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hain FETÖ darbe girişiminin ikinci yılındayız. Çok şükür ki o gece milletimiz doğusuyla batısıyla, kuzeyi güneyi ile tek yürek oldu ve bu hain girişimi bertaraf etti. O gün Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i ile milletimizin bütün unsurları tek yürek oldu. Bundan dolayı milletimiz ile iftihar ediyoruz. Gerçekten tarihe baktığımızda bu olayın eşi yok. Tankların karşısında çıplak elleriyle vücutlarını siper ederek, canlarını feda ederek bu hain girişimi milletimiz durdurdu. Böyle bir milletin mensubu olmaktan dolayı onur ve şeref duyuyoruz. Milletimizin başında da tabii ki liderimiz Recep Tayyip Erdoğan vardı. O gece çok büyük bir liderlik yaptı, milletimizin önüne çıkarak, milletimizin önünde bu darbe girişimine göğüs gerdi ve darbeyi bertaraf eden liderlik sergiledi. Aslında biz o gece yeniden bir millet olduk. Milli şuurumuzu yeniden hatırladık, tazeledik. Çanakkale ruhu yeniden dirildi. O geceyi görenlerin bir daha böyle bir şeye cesaret ve cüret edeceklerini hiç sanmıyorum. Bu millet cesaretini o gece ortaya koydu" diye konuştu.