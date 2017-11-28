Bingöl Çapakçur Viyadüğü hizmete açıldı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de kentin iki yakası arasında ulaşımı sağlayacak yeni Çapakçur viyadüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla hizmete açıldı.

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de kentin iki yakası arasında ulaşımı sağlayacak yeni Çapakçur viyadüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla hizmete açıldı. Köprünün ilk geçişini yapan Yılmaz, Çapakçur viyadüğünün tüm Bingöllülerin uzun yıllardır hayali olduğunu belirterek, “Hayal bile edilemeyenleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kent merkezi ile Düzağaç bölgesi arasında ulaşımı sağlayan eski köprünün ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle yıktırılarak yerine yeni bir köprü yapılma kararı alınmıştı. 7 ay önce başlanan çalışmaların sonuna gelindi. 547 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde çift yönlü, yaya geçitli, 16 ayak üzerine kurulan, toplam 23 milyon 450 bin liraya maliyetli köprü bugün itibariyle trafiğe açıldı. Dualar eşliğinde trafiğe açılan köprünün ilk geçişini ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere Bingöl Valisi Ali Mantı, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi gerçekleştirdi.

Çapakçur viyadüğünün tüm Bingöllülerin uzun yıllardır bir özlemi olduğunu belirten Yılmaz, “Çapakçur viyadüğü tüm Bingöl’e hayırlı olsun. Tüm Bingöllülerin uzun yıllardır bir özlemiydi. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olduk. Allah’a şükürler olsun ki bugün itibariyle bittiğini gördük. Bahar ayında başlayıp kar yağmadan bitirdiğimiz için de ayrıca mutluyuz” dedi.

Emniyet kurallarına uyulması hakkında da uyarılarda bulunan Yılmaz, “Bunlarla birlikte emniyet kurallarına uyup emniyetli bir şekilde köprümüzü kullanalım. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayal bile edilemeyen işleri bu bölgemizde gerçekleştirmemize vesile olduğu için ve böylesi hizmetlere liderlik yaptığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Bingöllüler adına teşekkür ederim. Başbakanımız Binali Yıldırım’a da 2 kez teşekkür etmek istiyorum. Hem Ulaştırma Bakanı iken bu yatırımı programa aldığı için hem de Başbakan olduğu zaman hemen bu projeye hız verip kısa sürede gerçekleştirdiği için çok çok teşekkür ederim. Bu köprü hem Bingöl’ümüze hem de insanımıza hayırlı mübarek olsun diyorum” şeklinde konuştu.