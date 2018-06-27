Aspiratörden çıkan yangın korkuttu

Bilecik’te 2 katlı bir evin ikinci katında aspiratörden çıkan ve çevrede korku oluşturan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik’te 2 katlı bir evin ikinci katında aspiratörden çıkan ve çevrede korku oluşturan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Esen 1 Sokak üzerinde Cihat S.’nin kiracı olarak oturduğu evin mutfak kısmında bulunan aspiratörden nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın evde bulunanlar tarafından büyümeden söndürülürken, olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gelerek gerekli soğutma çalışmaları yaptı. Yangında mutfak kısmında maddi hasar meydana gelirken, doğalgaz ve elektrik firmaları olayı bir müdahale için olay yerine geldi.