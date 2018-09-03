Kuva-yi Milliye Kahramanları Unutulmadı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Yunan Kuvvetlerine karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit düşen Milli Mücadele Kahramanları mezarı başında anıldı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Yunan Kuvvetlerine karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit düşen Milli Mücadele Kahramanları mezarı başında anıldı.

Başta Balıkesir, Bigadiç, Sındırgı, Demirci ve Gördes bölgelerinde Yunan Kuvvetlerine karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit düşen Milli Mücadele Kahramanları Mücahit Makbule Efe ve Akıncı Müfrezeleri Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı, mezarı başında anıldı.

Düzenlenen programa Sındırgı Kaymakamı Samet Öztürk, Gördes Kaymakamı Büşra Uçar, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Garnizon Komutanları, Daire Amirleri, yurt içi ve yurt dışından katılımcılar ve vatandaşların katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Heyet ilk olarak ilçe mezarlığındaki İbrahim Ethem Akıncı’nın kabrinde başlayan anma programından sonra Mücahit Makbule Efe 1922 yılında şehit düştüğü Eğridere mahallesinde mezarında devam etti.

Üç ilçe halkı nezdinde kutlanan anma programı İlçe mezarlığında İbrahim Ethem Akıncı mezarı başında dualar edildikten sonra heyet Eğridere Mahallesinde bulunan Mücahit Makbule Efe kabri ziyareti ile devam etti. Edilen duadan sonra günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı.