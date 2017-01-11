Kaymakam Sırmalı Dokuz Eylül Ortaokulunu ziyaret etti

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Kaymakam Sırmalı, okul ziyaretlerinde hem öğrencilerle hem de okul idarecileri ve…

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Kaymakam Sırmalı, okul ziyaretlerinde hem öğrencilerle hem de okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulların ihtiyaçları ve genel durumu ile ilgili bilgiler alıyor.Okul ziyaretleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile birlikte BENGİ Projesi kapsamında koorinatörlüğünü Kaymakam Ali Sırmalı’nın üstlendiği Dokuz Eylül Ortaokulu’nda incelemelerde bulunuldu.Dokuz Eylül Ortaokulu’nda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sırmalı öğrencilere kitap okumanın öneminden bahsederek tüm sınıflarda en çok kitap okuyan öğrenciyi ödüllendireceğinin müjdesini verdi. Öğrencilere ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Kaymakam Ali Sırmalı; Okul Müdürü Sebahattin Özgün‘den okula devam etmeyen öğrenciler ve bu öğrencilerin okula kazandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Ali Sırmalı öğretmenlerle sohbet ederek okulda yürütülen eğitim çalışmaları ve okulun I. Dönem Merkez Ortak Sınav Sonuçları ile ilgili bilgi aldılar. Sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaret sona erdi.