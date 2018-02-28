Edremit’te muhtarlar toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nde her ay yapılan muhtarları bilgilendirme toplantısı olağan belediye meclisi toplantısı öncesi gerçekleşti.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nde her ay yapılan muhtarları bilgilendirme toplantısı olağan belediye meclisi toplantısı öncesi gerçekleşti.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’nın başkanlığında yapılan toplantıda muhtarlar mahallelerde yapılması istenen konuları dile getirdi. Belediye Başkanı Kamil Saka da yatırım yapılacak olan ve eksikleri giderilecek mahalleler hakkında muhtarları bilgilendirdi. Başkan Saka yine tüm mahalle muhtarlarına bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sorarken aldığı olumlu yanıtlar karşısında belediyede görevli daire müdürleri ve çalışanlara teşekkür etti. Saka, “24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Belediyemiz hiçbir çağrıya ve isteğe karşı duyarsız kalmıyor; muhtarlarımızın sorunlarını dinliyor ve hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Ayrı olarak yakın zamanda Karayolları Müdürlüğü yetkililerinden bir bilgi aldık. Çamcı Mahallesi üzerinde bir baraj yapımı söz konusu. Bu nedenle yol projesinin Çamcı kısmının beklemede olduğunu öğrendik. Ekolojik dengeyi bozacağını düşündüğümüz bu çalışmanın, doğanın ve çevrenin göz önünde bulundurularak tekrar değerlendirilmesini istiyoruz” dedi. BASKİ Körfez Şube Müdürü Zülfü Beltekin de toplantıya katılarak BASKİ ile ilgili şikayetleri dinledi. Toplantıda belediyede görevli daire müdürleri de hazır bulundu.