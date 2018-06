Türkiye üçüncülerinden teşekkür ziyaretleri

Nazillili Futsal Türkiye üçüncüsü öğrenciler, kendilerine destek veren protokol üyelerine teşekkür ziyareti yaparak başarılarını paylaştı.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker’i ziyaret eden öğrenciler önümüzdeki yıl şampiyonluk sözü verdi.

Geçtiğimiz günlerde Niğde’de yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan okul sporları Futsal Yıldız Erkekler Türkiye Finallerine Aydın’ı temsilen ilk kez katılan Nazilli Atatürk Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu. Zor şartlarda müsabakalara hazırlanan ve büyük sürpriz yaparak şampiyonanın en iyi takımı olmalarına rağmen şansız bir yenilgi ile üçüncülükle yetinmek zorunda kalan öğrenciler ilçede büyük sevinç yaşatmıştı. Bu başarı sayesinde Aydın’dan 2. bir takımın daha katılma hakkını kazandıran ekip üyeleri, kendilerine destek veren ilçe protokol üyelerine teşekkür ziyareti yaparak başarılarını onlarla paylaştı. Okul Müdürü Selman Kahya, Beden Eğitimi Öğretmenleri Halil Dinç, Erdem Parlaktaş ve takım oyuncusu öğrenciler ziyaretlerine madalya ve kupaları işe giderek yaşadıkları zorlu mücadeleyi ve gururu anlattılar.

En büyük destek Başkan Alıcık’tan

Şampiyona boyunca ulaşım desteğinin yanısıra maddi ve manevi destekte de bulunan Nazilli belediye Başkanı Haluk Alıcık, çeşitli hediyelerle ödüllendirdiği ekibe ziyaretlerinden dolayı ekibe teşekkür etti. başarının Nazilli’nin ismini tüm Türkiye’ye duyurduğunu ifade eden Alıcık, “Gençlerimizin bizlere yaşattığı büyük gururdan dolayı her birini ayrı ayrı kutluyorum. Nazilli adeta bir sporcu farikasıdır. Bunu sporun her kesiminde görmekteyiz. Futsal bizim için yani bir spor branşı olmasına rağmen zoru başardınız ve bize Türkiye Üçüncülüğü getirdiniz. İnşallah seneye Türkiye Şampiyonluğu ile Nazilli’mize daha büyük bir gurur yaşatırsınız. Desteğimiz her zaman sürecek. Çünkü sizin gibi gençlere, özellikle sporcu gençlerimize ülkemizin ihtiyacı var” dedi.

Kaymakam Küçük’den öğüt

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de başarılı ekibi kutlayarak ekip üyelerine çeşitli hediyeler verdi. Türkiye üçüncüsü olarak sizleri görmekten dolayı mutluluk duydum. Zaten daha önce de bu başarıyı sizlerden beklediğimi belirtmiştim. Bizim için katılmanız bile önemliyken üçüncü olmanız büyük gurur verdi. Ama bir talihsizlik sonucu üçüncülüğe razı olmanız bizi biraz da üzdü. Başarının devamlı olmasını diliyor ve çalışmanıza hem akademik olarak hem de spor olarak devam etmenizi diliyorum. Başarıdan ziyade iyi bir insan olmanızı diliyorum. Üçüncülükle yetinmemenizi, çok çalışarak şampiyon olmanızı ve ülkemizde yeni başarılarla adınızı duyurmanızı diliyorum” dedi.