Söke’de yaz okullarına final gecesi

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yaz okulu kurslarının final gecesi 30 Ağustos Zafer Bayramında, çocuk şölenine dönüştü.

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yaz okulu kurslarının final gecesi 30 Ağustos Zafer Bayramında, çocuk şölenine dönüştü.

Söke Belediyesi Yaz Okullarında müzik, zumba, cimnastik, Anadolu Ateşi (modern dans) ve bale gibi branşlarda eğitim alan öğrenciler, bu yıl 5.’si gerçekleşen final gecesinde yine hünerlerini sergilediler. İki ay gibi kısa sürede kurslarda öğrendiklerini sahneye yansıtan çocuklar 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamında keyifli anlar yaşattı. Sezon finalinde başta aileleri ve yakınları olmak üzere geceye katılan keyifli anlar yaşadı. Söke Belediyesi Gençlik Korosu seslendirdikleri şarkılarla geceye ayrı bir renk katarken, bale, cimnastik ve dans gösterileri de büyük ilgiyle izlendi. Etkinlik Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Çevik, Söke İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Hilmi Yaman’ın da izlediği etkinliğin sunuculuğunu da minik kursiyerler yaptı. Eğitmenleri Ozan ve Gizem Sarayköylü, Filiz Toksözlü, Tülay Bakan ve Sermin Atik Arıkan nezaretinde sahnede başarılı performanslarını sergileyen öğrenciler bolca alkış aldı.

Etkinlikten büyük keyif aldığını söyleyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; öğrenciler ve öğretmenleri başta olmak üzere kursların gerçekleşmesinde emeği olan herkesi kutladı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Halk Eğitim Merkezimizle birlikte bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiğimiz yaz okullarına 1.800 öğrencimiz katıldı. Bu akşam kurslarda öğrendiklerini bizlerle paylaşırlarken mükemmel performansları ile bizleri gururlandırdılar. Bu kurslarda yeni arkadaşlıklar edinen, sosyal yönden gelişen çocuklarımızın ayakları yere basan, kendine özgüveni yüksek olan bir nesil olarak yetişmekte olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetimizin devamlılığı adına, ülkemizin tam bağımsızlığı adına çok güçlü bir nesil yetişiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gecenin sonunda Başkan Toyran ile birlikte tüm gösteri grupları sahnede ellerinde Türk Bayrakları ile marşlar eşliğinde geceyi sonlandırdı. Ayrıca Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran kursları işbirliği içinde gerçekleştirdikleri Söke Halk Eğitim Merkezi’nin Müdürü Hakan Çevik’e çiçek ve plaket takdim etti.