Söke’de Engelliler Gönüllerince Eğlendi

Söke Kent Konseyi tarafından bu yıl 2.

Söke Kent Konseyi tarafından bu yıl 2.’si gerçekleştirilen etkinliğinde bir araya gelen engelliler, gönüllerince eğlendi.

Söke Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü eğlence etkinliği, Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonunda yapıldı. Etkinliğe Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke Belediye Meclis Üyesi Yasemin Gürsoy, Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan başta olmak üzere engelli öğrenciler, öğretmenleri ve velileri katıldı.

Palyaço animasyon gösterilerinin yer aldığı etkinlikte engelli öğrenciler pasta keserlerken, söyledikleri şarkılarla eğlenceyi renklendirdiler. Keyiflerince eğlendikleri bir gün geçiren engelli öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Söke kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Erdal Biliceli; “Dünya engelliler günü nedeniyle gerçekleştirdiğimiz eğlence etkinliğimiz yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu etkinliğimize Söke Belediyemiz de ciddi katkılar sağlıyor. Amacımız sadece kutlama değil, bir farkındalık oluşturmak, kamuoyu nezdinde bu farkındalığı her kesime yayabilmek. Etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Kent Konseyi engelliler Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte bulunmaktan izde keyif alıyoruz. Geçen yılda etkinliğe katılmış, engellilerimizin eğlence ve coşkularına ortak olmuştuk. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü; Engelli öğrenci ve gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durabilecekleri, kendilerini ispat anlamında güzel ve anlamlı bir gün” dedi.