Söke Ziraat Odasından pamukta ballık, zeytinde sinek uyarısı

Söke Ziraat Odası gerek pamuk üretimi, gerekse zeytin üretimine olumsuz etki eden zararlılarla mücadele konusunda uyarıda bulundu.

Söke Ziraat Odası gerek pamuk üretimi, gerekse zeytin üretimine olumsuz etki eden zararlılarla mücadele konusunda uyarıda bulundu.

Sezonun ortalandığı pamukta yağış rejiminin değişmesi ve erken sıcakların pamuk ekili arazilerde zararlı popülasyonunu arttırdığı belirtildi. Pamuk ekili arazilerde yapılan araştırmalarda yaprak biti diğer adıyla ballık zararlısının ön planda görüldüğü ifade edildi. Fazla gübreleme, aşırı bitki sıklığı ve yüksek nem zararlının kontrol edilemeyecek seviyede çok hızlı çoğalmasına sebep olduğunu belirtilirken, üreticilerin pamuk arazilerini sık aralıklarla kontrol etmeleri, gerekli görüldüğü durumda da tekniğine uygun bir şekilde zirai ilaçlama yapmaları tavsiye edildi.

Diğer taraftan zeytin üreticileri de zeytin sineğine karşı uyarıldı. Sofralık zeytin üretimiyle öne çıkan Doğanbey mahallesinde de bu yıl zeytin sineği önemli sorun olmaya başladığı, zirai mücadelenin zamanında yapılması gerektiği vurgulandı. Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada; “Temmuz ve Ağustos ayında bu gibi konularda üreticilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Söke İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile beraber gece eğitimi toplantıları planlamaktayız” denildi.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı kemal Kocabaş imzalı yapılan yazılı açıklamada; özellikle Sarıkemer bölgesinden gelen yetersiz su şikayetleri ile ilgili Söke Ovası Sulama Birliği ile temasa geçildiği, konunun takipçisi olunduğu belirtildi.