Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne 7 yeni araç

Aydın’ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayırseverlerin katkılarıyla alınan 7 yeni araç Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kazandırıldı.

Aydın’ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayırseverlerin katkılarıyla alınan 7 yeni araç Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kazandırıldı.

Söke Polisinin daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi adına, Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlanan 7 yeni araç gerçekleştirilen törenle hizmete başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde yapılan mini törene İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kurgan başta olmak üzere araçların alınmasına katkı sağlayan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve hayırseverler katıldı.

Yüksek model olmalarıyla dikkat çeken 7 adet yeni araçlar katılımcılara tanıtıldı. Kurban kesiminin yapıldığı törende, dua da okundu. Yeni araçlar dualarla görevlerine başladı.

Kısa bir süre önce İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yenileme çalışmaları yapıldığını belirterek sözlerine başlayan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Hayırseverlerimizin katkılarıyla İlçe Emniyetine 7 yeni araç alınmasının sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz kamu çalışanları hizmet araçlarının kalitesi oranında, daha kaliteli hizmet verme imkanına da kavuşacaklar. Her zaman Sökeliler gerek eğitim, gerek üniversitenin yapımı için çok büyük katkılar koydular. Bugün de İlçe emniyet Müdürlüğümüze 7 yeni araç bağışladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. İlçe emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe jandarma Komutanlığımızın temel hedefi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha fazla şekilde asayiş ve güvenliğin, esenliğin temin edilmesidir. Başta uyuşturucu olmak üzere, terörle mücadele ve her türlü olayın önlenmesi ve ortaya çıkmadan ortadan kaldırılmasında etkin bir mücadele dönemi bundan sonra artarak devam edecektir” diye konuştu.