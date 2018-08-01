Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı’ndan veda ziyaretleri

2016 yılından bu yana Söke’de görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı veda ziyaretlerine başladı.

2016 yılından bu yana Söke’de görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı veda ziyaretlerine başladı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararnamesiyle, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Burhan Bölükbaşı Söke’ye veda ediyor.

Bölükbaşı, veda ziyaretleri kapsamında Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ı ziyaret etti. İki yıl görev yaptığı Söke’de ayrılacak olmanın burukluğunu yaşadığı ifade eden Başsavcı Burhan Bölükbaşı, görev süresince kendisine sıcak ilgi gösteren Sökelilere teşekkür etti. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Başsavcı Burhan Bölükbaşı’nın vedasından dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, yeni görev yerinde kendisine başarılar dileklerini iletti.