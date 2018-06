Söke Belediyesi 29 bin kişiyi iftarlarda ağırladı

Söke Belediyesi, Ramazan ayı başından bu yana verdiği toplu iftar yemeklerinde 29 bin 650 kişiyi ağırladı.

Söke Belediyesi’nin toplu iftar yemeklerine vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken; ilk günden bu yana binlerce kişi aynı sofrayı paylaşıyor. İstasyon Caddesi’nde bulunan Lima Resturant yanında gerçekleşen iftar yemeğinin yanında Bağarası, Çeltikçi, Kemalpaşa ve Güllübahçe Mahalleleri, İşletme Fakültesi gibi noktalarda da ayrıca iftar sofraları kuruldu. Ramazan ayının geride kalan 22 günlük süresinde 29 bin 650 kişiyi ağırlayan Söke Belediyesi, Ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 40 Bin kişiyle iftar sofrasını paylaşacak. Söke Belediyesi iftar sofraları ile aynı zamanda hayırseverler ile vatandaş arasında köprü görevi de görüyor. İftar sofralarında Söke Belediyesi’nin özverili personelinin de çalışmaları ve güler yüzlü hizmeti vatandaşlardan tam not alıyor.

Söke Belediyesi iftar sofrasında geleneksel Ramazan etkinliklerini de ihmal etmedi. Vatandaşlar her akşam ney dinletisi, ilahi, fasıl ve orta oyunlarını izleme fırsatı da buluyor. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve beraberinde belediye yönetiminin de her akşam iftar sofralarında vatandaşla birlikte olması dikkatlerden kaçmıyor. Başkan Toyran her akşam iftar sofrasında vatandaşla buluşuyor.