Şampiyonlara karne sürprizi

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki özel sürücü okulları, ilçedeki devlet okullarının lise kısmında öğretim gören son sınıf okul birincilerini B sınıfı sürücü belgesi ile ödüllendirdi.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki özel sürücü okulları, ilçedeki devlet okullarının lise kısmında öğretim gören son sınıf okul birincilerini B sınıfı sürücü belgesi ile ödüllendirdi.

Şampiyon öğrencilere yönelik yapılan jestin diğer öğrencilere de örnek olmasını dileyen Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, “Okul şampiyonlarımıza sürücü okullarımızın karne hediyesi ücretsiz B Sınıfı Sürücü Belgesi oldu. Hayırlı olsun” dedi.

Nazilli’de faaliyet gösteren Özel Sürücü Okulları bir ilke imza atarak devlet liselerinin birincilerine B Sınıfı Sürücü Belgesini ödül olarak verecek. Nazilli’deki devlet okulu müdürleriyle özel sürücü kursu müdürlerini Nazilli Öğretmen Evi’nde bir araya getiren Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ve Şube Müdürü Yılmaz Bilen, şampiyon öğrencileri sürücü belgesi le onurlandırdı. Toplantıya Özel Atlas, Özel Beydağlı-3, Özel Efe, Özel Korkmazcan, Özel Beş Eylül, Özel Öz Nazilli, Özel Özzeybek, Özel Saray, Özel Simge ve Özel Turunç Motorlu Taşıt Sürücü Kursları yetkilileri, liselerden de Menderes Anadolu Lisesi, İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 50. Yıl Ticaret Meslek Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, M. Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Meslek Lisesi, Nazilli Fen Lisesi, Nazilli Lisesi, Nazilli Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Asımın Nesli Anadolu Lisesi Müdürleri katıldı.

"Nazilli’deki bu ilk çocuklarımıza jest oldu”

Toplantıda okul birincileri ile ücretsiz sürücü belgesi verecek olan sürücü kurslarını eşleştiren Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, eğitime katkı ve teşviklerinden dolayı Özel Sürücü Okulu Müdürlerine teşekkür etti. Dağaşan yaptığı konuşmada, "Nazilli’de bulunan Devlet Lisesi şampiyonlarına Özel Sürücü Okulları tarafından ’B’ sınıfı Sürücü Belgesi ücretsiz verilecek. Bu Nazilli’de bir ilktir. Bu tür hediyeler çocuklarımızı başarıya teşvik edecektir. Bu konuda emeği geçen bütün sürücü kursu sahiplerine teşekkür ediyorum. Umarım buna benzer teşvikler artarak devam edecektir” dedi.