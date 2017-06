Nazilli’de okul müdürleri sona eren eğitim yılını değerlendirdi

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016-2017 eğitim öğretim yılını İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük ve okul müdürleri ile birlikte değerlendirdi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonu müdürler kurulu toplantısı Nazilli Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Şube Müdürleri Yılmaz Bilen, Latif Akgün, Özgür Selbes ve okul/kurum müdürleri katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, yönetici ve öğretmenlerin sıfır hata ile mesleklerini icra etmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Koçyiğit, “Devletimizin sosyal yükümlülüğü gereği disiplinli olması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. İdareciler olarak bizler sıfır hata ile çalışmak zorundayız. Her biriniz orkestra şefi konumundasınız. Okulunuzu her her şekilde kontrol altında tutmalı ama mobbing amacı gütmemelisiniz. AB projelerinin eğitim-öğretim amaçlı gerçekleştirilmesi, sosyal etkinlikler yönetmeliğinin incelenmesi, okullarımızda yaz tatilinin iyi geçirilerek okullarımızın yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanması, okul müdürlerimizin okullarında herhangi bir baskı oluşturmadan personeline yönelik disiplini sağlamaları ve yetkileri dışında işlem yapmamaları, kurum internet sitelerimizin aktif olarak kullanılması ve güncellenmesi, destekleme ve yetiştirme kurslarının amacına uygun olarak yapılması, yapılmadığı gözlemlendiğinde iptal edilmesi gerekmektedir” dedi.

TEOG, YGS, LYS sınavlarındaki başarılar, sosyal ve kültürel etkinliklerle sportif başarılar hakkında da bilgilendirme yapan Koçyiğit, öğrencilerin bu başarısında emeği geçen müdür, öğretmen ve velilere de teşekkür etti. Şube Müdürleri Latif Akgün, Özgür Selbes ve Yılmaz Bilen, kendi birimleri ile ilgili gündem maddelerine değinerek istatistiki bilgi ve açıklamalarda bulundu.

Akademik, sosyal ve sportif başarıyı yakalamalıyız

Toplantıda son konuşmayı yapan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, başarı kalitesinin sadece akademik değil hayatın toplamındaki başarının önemli olduğunu ifade ederek, “Okullardaki başarı sadece akademik olarak değil sosyal ve sportif olarak da değerlendirilmelidir. Hayattaki toplam başarı önemlidir. Öğrencilerimizin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, gizli kalmış yetenekleri olan öğrencilerin öğretmenlerimiz tarafından ortaya çıkartılması, okullarımızda yılsonu programlarının öğrenci ve ailesine yük getirecek bir külfetle gerçekleştirilmemesi, okullarımızın başarılarının kalıcı olması, inişli-çıkışlı grafiğin başarı olarak nitelendirilemeyeceğini de ifade etmek istiyorum” dedi.