Nazilli eski Müftüsü Sula’nın acı günü

Nazilli eski Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın babası emekli eski İzmir İl Müftü Mehmet Ali Sula vefat etti.

Nazilli eski Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın babası emekli eski İzmir İl Müftü Mehmet Ali Sula vefat etti.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramında tedavi için gittiği hastanede kolon kanseri olduğunu öğrenen 85 yaşındaki Sula’nın yaşına da bağlı olarak hastalığı atlatamadığı ve bugün öğle saatlerinde İzmir-Hatay’daki Basın Sitesindeki evinde vefat ettiği öğrenildi.

Emekli Müftü Sula’nın, İzmir-Hatay’daki İlahiyat Fakültesi Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon Çaykara Sultan Murat Yaylası’nda pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

2008-2012 yılları arasında Nazilli Müftüsü, 2012-2016 yılları arası İstanbul-Bağcılar Müftülüğünün ardından geçtiğimiz yıl Erzurum İl Müftüsü olarak hizmet vermekte olan Müftü Hasan Hüsnü Sula’yı Nazilli’deki sevenlerinin yanı sıra ülke genelinden taziye bildirildi. Babası Mehmet Ali Sula’yı çok sevdiği bilinen Müftü Hasan Hüsnü Sula, bu sevgisini babası için yazdığı şiirle de göstermişti. Sula’nın İzmir’de kılınacak olan cenaze namazına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve Nazillili dostlarının katılacağı öğrenildi.