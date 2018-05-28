Kuşadası’nda kaçak göçmenler minibüs kasasında yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 13 kaçak göçmen, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 13 kaçak göçmen, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçma hazırlığı içerisinde olan bir grup kaçak göçmen tespit edildi. 4’ü çocuk 13 kaçak göçmen, Yavansu Mahallesi 60 Evler Sitesi önünde 09 BV 054 plakalı kapalı kasa minibüsün içinde yakalandı. 10’u Suriye, 3’ü İran uyruklu 13 göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göçmen Bürosuna teslim edildi. Göçmenlerin yakalandığı kapalı kasa minibüse el koyan polis, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle M.Y. (40) isimli şahsı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.