Kuşadası’nda beton mikseri ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Kuşadası’nda beton mikseri ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Kuşadası’nda beton mikseri ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi eski Salı pazarı mevkiindeki köprülü kavşakta aynı yönden gelen 09 R 9751 plakalı beton mikseri ile 48 N 5659 plakalı özel otomobil yolun birleştiği noktada çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.N. ağır yaralanarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle köprülü kavşak kısa süreli olarak trafiğe kapanırken, görgü tanıkları ve çevre sakinleri geçen yıl hizmete giren köprülü kavşağın sürekli kazalara davetiye çıkardığını belirterek, “ Köprülü kavşakta teknik olarak bir sorun var. Hem alttan hem de üstten aynı yere çıkması nedeniyle yolun birleştiği noktada sürekli kazalar oluyor. Yetkililerin daha büyük facialar olmadan mutlaka önlem alması gerekir “ diye görüş belirttiler.