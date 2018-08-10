Büyükşehirden Nazilli’de yol hamlesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla il genelinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları Nazilli’de aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla il genelinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları Nazilli’de aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmaları çerçevesinde Nazilli Arslanlı Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uzun yıllardır bakım görmeyen Atatürk Caddesi’nin yapım ve onarımı kapsamında asfalt kazıma aracı trimer ile eski asfaltı kaldırma çalışması gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmaların kısa sürede biteceği ve Atatürk Caddesi’ne kaliteli sıcak asfalt kaplama yapılacağı öğrenildi. Arslanlılı vatandaşlar yolların büyükşehir tarafından asfaltlanmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirerek başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Özmen, Makine İkmal Daire Başkanı Sinan Yemen ve Büyükşehir Belediyesi Nazilli Koordinatörü İsmet Müren Nazilli Arslanlı Mahallesi’nde devam eden yol çalışmasını yerinde inceledi.

Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Topçuoğlu ile bir araya gelen heyet, muhtar Topçuoğlu’na Arslanlı Mahallesi’nde yapılan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen Arslanlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Topçuoğlu, “Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necmettin Ünüvar ve Büyükşehir personeline teşekkür ederim” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol çalışmalarının önümüzdeki günlerde Nazilli’nin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.