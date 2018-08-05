Buharkent’in taze inciri festivalle tanıtıldı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 14.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 14.’sü düzenlenen Uluslararası Taze İncir, Kültür ve Sanat Festivali yağmura rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin en erken hasadı yapılan taze inciri olan sarı lop cinsi incirin yetiştirildiği ve en fazla ihracatı yapılan yer olan Buharkent ilçesindeki tanıtım festivaline katılanlar taze incire doydu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Buharkent Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Buharkent’in eski kaymakamları Cemil Öztürk ve Cafer Kaymakçı, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, Köşk Belediye Başkanı Rifat Kadri Kılınç, İl Tarım ve Orman Müdürü Fuat Fikret Aktaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yerel ve konuk halk oyunları ekipleri, ‘Misafirim olur musun’ projesi kapsamında Van’ın İpekyolu ilçesinden gelen öğrenciler ve binlerce vatandaşın katıldığı festival, panayırlarla birlikte renklendi.

Festival kapsamında incir konulu çeşitli yarışmalar da yapıldı

Festivalde Buharkent ve taze incir konulu şiir yarışması, İncir Kupası Futbol Turnuvası, İncir Tatlısı Yarışması, yüzme yarışması, atıcılık yarışması ve çok çeşitli etkinliklerle birlikte halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Festivalin gece bölümlerinde ise ses sanatçılarının konserleri büyük beğeniyle izlendi. Buharkent dışından da binlerce izleyicinin katıldığı konserler oldukça renkli geçti.

Açılışta yağmur sürprizi

Protokol üyeleri, konuk ekipler ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü ile başlayan festival, konser alanında başlayan yağmura rağmen devam etti. Mehter gösterileri, protokol konuşmaları ve incir yarışması ise yağmur altında gerçekleştirildi. Şemsiyeler altında yapılan etkinliklerde en iyi incir yetiştiriciliği için yarışmaya katılan 10 üreticiden en iyi üç üreticiye ödül olarak altın ve plaketleri verildi. Protokol üyeleri başta olmak üzere basın mensupları ve vatandaşlar sürpriz yağmurda sırılsıklam oldu.

“Buharkent taze incirde markalaşıyor”

Yağmur altında kürsüye çıkarak konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Güzel bir festival ortamı hazırlamıştık ama rahmetten dolayı, yağmurdan dolayı kısa kesmek zorunda kaldık. Hayırlara vesile olsun inşallah. Buharkent taze incirde markalaşıyor. Bunu da sağlamak için biz her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Bu festivaller bu amaçla düzenleniyor. Değerini bulsun istiyoruz incirimizin. Markası tescillensin istiyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Taze incirin başkenti Buharkent’tir” dedi.

“Tarım kenti Aydın”

Aydın’ın tarım kenti olduğuna vurgu yapan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ise, “Aydın iyi bir tarım kenti. Her yerde tarımın başkenti diye anlatıyoruz. Tabii incirde de Buharkent incirin başkenti. Aydın olarak incir üretimimizde Türkiye birincisiyiz. Festival sebebiyle ürünümüzün katma değerinin daha da artacağını düşünüyorum. Başkanımıza, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Festivalimizin ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Dünyaca ünlü, Aydın’ın en önemli ürünü”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de, “Festivalimizde incir ve yağmur bereketini aynı anda yaşadık. Aydın’ın en önemli ürünü, dünya çapında söz sahibi olduğumuz ürün, incirdir. İncir, Aydın için her anlamda önemli. Önemli bir ihracat ürünümüz. Toprağımızın bize verdiği en önemli bereket. Buharkent de taze incir anlamında Türkiye’de söz sahibi olmuş, markalaşmış bir şehrimiz. Bu markalaşma sürecinin daha da teyit etmek, güçlendirmek için Belediye Başkanımızın sürdüregeldiği festival var. 14.’sünü bu sene gerçekleştirdi. Son derece güzel bir festival ortamı hazırlanmıştı. Ancak yağmur sebebiyle kısa kesilmek zorunda kaldı. Her şeye rağmen festival, Buharkent taze incirinin markalaşmasına önemli katkıda bulunacaktır diyorum. Ben emeği geçen başta belediye başkanımız, kaymakamımız ve diğer arkadaşlar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Buharkent’e ve Aydın’ımıza hayırlı olsun diyorum” dedi.