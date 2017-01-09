Bozdoğan Kaymakamı Eşki’den polislere başarı belgesi

Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek emniyet personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.Kaymakam…

Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek emniyet personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Bozdoğan İlçe Emniyet Teşkilatının, 15 Temmuz ve sonrasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelede fedekarca görevlerini aksatmadan yerine getirdiğini ifade etti.Kaymakam Eşki; “15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrası milletimize yapılan hain darbe girişimini önlemek için fedakarlık göstererek, talimat dahi beklemeden görev başına gelerek, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele eden ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan ilçemiz Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memurlarımızı tebrik ediyorum” dedi.Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, başarı belgelerini tüm emniyet personeline kendisi takdim etti.