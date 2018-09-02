Aydınlı Mehmet Hoca’dan ’Ömer Halisdemir’ açıklaması

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, darbenin seyrini değiştiren Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in isminin ve fotoğrafının reklam amacıyla kullanılmasının etik olmadığını belirtti.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, darbenin seyrini değiştiren Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in isminin ve fotoğrafının reklam amacıyla kullanılmasının etik olmadığını belirtti.

Özel bir eğitim kurumunun, 15 Temmuz (FETÖ) hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in fotoğrafını kullanarak tanıtım afişi bastırmasına tepki gösteren Aydınlı Mehmet Hoca, “Şehidimizin fotoğrafını reklam malzemesi yapanları kınıyorum. Böyle bir aymazlık olamaz. Mertebesiyle, yaptıklarıyla büyük bir kahramanlığa imza atan şehidimizin yeri bilboardlar olmamalıdır. Hele bunu yapan özel bir kurum olduğu zaman hassasiyetimiz daha fazla olur” dedi.