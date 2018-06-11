Aydın’da trafik kazası 12 yaralı

Aydın Efeler ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan 2 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Aydın Efeler ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan 2 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza saat 16:30 sıralarında Efeler ilçesi Malazgirt Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Ercan Tutuş yönetimindeki 09 M 0563 plakalı yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile Anadolu Bulvarı’ndan meydana giren Yalçın Ceylan yönetimindeki 09 M 0222 plakalı otobüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile Ercan Tutuş yönetimindeki 09 M 0563 plakalı otobüs devrildi. Kazada devrilen otobüsteki yaralılar olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bazı yaralıların hemen taburcu edildiği belirtildi.

Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazadan sonra Aydın Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç bölgeye gelerek kaza ile ilgili bilgi aldı.