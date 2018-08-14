Aydın ASKF, Söke’de kulüp yöneticileriyle buluştu

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Eylül ayı içeresinde başlayacak olan 2018-19 Futbol Sezonu öncesi kulüp yöneticilerine yönelik batı bölgesi bilgilendirme toplantısı Söke’de gerçekleştirdi.

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Eylül ayı içeresinde başlayacak olan 2018-19 Futbol Sezonu öncesi kulüp yöneticilerine yönelik batı bölgesi bilgilendirme toplantısı Söke’de gerçekleştirdi. Toplantıda Söke, Kuşadası ve Didim’de faaliyuet gösteren kulüplerin temsilcileri yer aldı.

Toplantıda Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye Meclisi Spor Komisyonu Başkanı İbrahim Muslu, Belediye Meclis Üyesi ve Söke Gençlik Spor Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Üzüm de bulundu.

Son dönemlerde amatör spor kulüplerine yönelik gerçekleştirilen sosyal projelerle dikkat çeken Aydın ASKF, yeni sezon öncesi değişen kurallar ve lisans işlemlerindeki yeni düzenlemeler ile ilgili bilgiler verdi. Aynı zamanda batı bölgesi kulüp yöneticilerini kaynaştırmayı amaçlayan yemekli toplantı Söke Belediyesi Lima Resturant’ta yapıldı.

ASKF Başkanı Arıkan; “Söke’deki amatör spor kulüplerimiz çok şanslı. Her zaman kapılarını çalıp, dertlerini anlatabilecekleri, maddi manevi destek alabildikleri yerel yönetimleri var” dedi. Arıkan, amatör kulüp yöneticilerin hangi koşullarda görev yaptıklarını çok iyi bildiklerini belirterek; “Yeri geldiğinde sporcunun ihtiyacını karşılayabilmek için cebindeki son parasını harcayan yönetici arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz. Sizler Türkiye’de hiçbir sivil toplum kuruluşunun yaşamadığı dezavantajlar yaşayarak özverili bir şekilde mücadele etmektesiniz. Bölgemizde ilk olarak Söke Belediyesi’nin amatörlere yönelik olarak başlatmış olduğu maddi ve lojistik destek ile bölgemizdeki diğer belediyelere de örnek oldu. Branş fark edilmesizin tüm amatör kulüplere maddi yardım eli uzatılması Söke’de lisanslı spor yapan sporcu ve kulüp sayısını da artırdı. Aynı zamanda ilçe Kaymakamımız da sporu seven ve önem veren bir yerel yönetici olması nedeniyle Sökemizdeki amatör spor kulüplerimizin şanslı olduklarını düşünüyorum” dedi.

Arıkan; Aydın’da her ilçede sembol olmuş spor kulüplerin ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekerken, bu kulüpler arasındaki sporcu geçişlerinde birbirlerine yardımcı olmalarını arzu ettiklerini sözlerine ekledi. Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan Aydın’da Süper Amatör liginde yaşanılan maç fazlalığı ve beraberinde getirdiği maddi ve manevi yükü de dikkate alarak Süper Amatör Ligi iki ayrı grupta yer vermeyi planladıklarını da dile getirdi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yaptığı konuşmada “Belediyemizin imkanları doğrultusunda spor kulüplerinde maddi ve lojistik destek vermekteyiz. Amatör spor kulüplerimizin gençlerimize spor yapmalarına destek olup, sahip çıkmalarını çok önemsiyoruz. Ayrıca ilçemizde spor yapan genç sayısının her geçen sezon artması da bizleri mutlu ediyor” dedi.

Söke’deki amatör spor kulüplerin gerek futbol gerekse salon sporlarındaki faaliyetlerinden memnun olduğunu dile getiren Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Okullarımızda ciddi öğrenci sporcu potansiyelleri var. Geçtiğimiz sezon Bocce ligi oluşturuldu. Öğrencilerimiz lisanslı olarak bu ligde yaklaşık 3 ay maç yaparak sporla iç içe oldular. Kulüplerimizin de öğrenci sporcularımızı lisanslı sporcu olarak bünyelerinde yer vermelerini arzu ediyoruz. Gençlerimizin spor ile daha çok başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum” dedi. Kaymakam Kurtbeyoğlu kulüp yöneticilerin bu konuda okul yöneticileri ile diyalog halinde olmalarını istedi.

Toplantıya katılan kulüp yöneticilerin istekleri de gündeme taşınırken toplantıda Futbol İl Temsilcisi ve Aydın ASKF Sekreteri Hakan Açıkgöz lisans işlemleri ve değişen sporcu yaşları ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkında, Aydın İl Hakem Kurulu Üyesi Ali Hakan Koç da kurallarla ilgili bilgi verip yönetilen soruları yanıtladı.