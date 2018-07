ASKİ; “Aydın’da su sorunu yaşanmaması için her türlü tedbir alınıyor”

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Aydın’ın 17 ilçesinde olduğu gibi Nazilli’de de altyapı çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşanmaması için yoğun bir çalışma temposu yürüten ASKİ yetkilileri, çalışmalar kapsamında Nazilli Bekirler Mahallesi’ni ziyaret etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla Nazilli’nin birçok kırsal mahallesindeki su sorununu çözüme kavuşturan ASKİ yetkilileri, son olarak Nazilli Bekirler Mahallesi’ni ziyaret ederek muhtar Mustafa Budak ile bir araya geldi. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Hakan Olkaç, İçme Suları ve Kanalizasyon Birimi yetkilisi Ozan Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Nazilli Koordinatörü İsmet Müren, Bekirler Mahalle Muhtarı Mustafa Budak ile bir araya gelerek mahallede yapılan ve devam eden çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

“Aydın’da susuz mahalle yok”

Aydın’da susuz hiçbir mahallenin bulunmadığını belirten ASKİ yetkilileri, Bekirler Mahalle Muhtarı Mustafa Budak ile yapılan görüşmede önümüzdeki günlerde yeni bir sondaj çalışması daha olacağını müjdeledi. Aşırı sıcaklardan dolayı Temmuz ile Ağustos aylarında kuraklık yaşandığını ve buna bağlı olarak kaynak sularında azalma olduğunu tespit eden yetkililer, gerekli önlemlerin alındığını ve suyun yetersiz kaldığı anlarda takviye yapılacağını söyledi. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Hakan Olkaç, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun “Aydın’ın merkez ve kırsal mahallelerinde kesinlikle su sorunu istemiyorum” sözünü hatırlatarak, çalışmaların bu kapsamda aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirtti.

“Büyükşehir hizmetlerinden memnunum”

İncirde hasat sezonu nedeniyle mahallenin nüfusunun artmasıyla birlikte su tüketiminin de çoğaldığını dile getiren Bekirler Mahallesi Muhtarı Mustafa Budak, ASKİ yetkilileriyle yapılan görüşmenin oldukça faydalı geçtiğini söyledi. Bekirler Mahallesi’nde yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Budak, “Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir sıkıntımız yok. Temmuz ve Ağustos aylarında havaların sıcak olmasıyla birlikte belli bir dönem kuraklık yaşanıyor. Yine bu dönemde köyümüzde her hafta sonu cemiyetlerin olması ve incir toplamak için gelenlerle birlikte nüfusun artmasıyla sularımızda azalma oluyor. Konuyla ilgili ASKİ yetkililerini aradım ve görüştüm. Her zaman da rahatlıkla daire başkanları ve müdürlerle görüşebiliyorum. Sağ olsunlar hemen buraya gelerek sorunun çözümünü sağladılar. Geçen yıl mahallemizde sondaj çalışması olmuştu, yakın bir zamanda yine olacağını söylediler. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnunum. Özlem başkanımız her zaman her konuda bize yardımcı oldu. Kendisine köyümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.