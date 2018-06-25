14 saatte 2 kez vekil olup 2 kez de vekilliği düşen MHP’li Depboylu’dan açıklama

Geride kalan 24 Haziran seçimlerinde MHP’den Aydın 1.

Geride kalan 24 Haziran seçimlerinde MHP’den Aydın 1. Sıra milletvekili adayı olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu 14 saatte 2 kez vekil olup 2 kez de vekilliğinin düşmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Vekil olup olmadığının halen net olmadığını ve gidip gelen vekilliğin de MHP’nin hakkı olduğunu belirten Depboylu, “Genel Merkezimiz ve Genel Başkanımız Bahçeli ile görüştük. Genel Merkezimizden Aydın’a avukat gönderildi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi.

Aydın’da seçimlerin tamamlanıp resmi olmayan sonuçların açıklanması ile Aydın’ın 8 vekilinin dağılımı AK Parti 3 MHP 1, CHP 3 İyi Parti 1 olarak açıklanmıştı. Daha sonra MHP’nin vekil çıkaramadığı AK Parti’nin vekil sayısının 4 olduğu belirtildi. Yurtdışı oylarının sayımı ile sonuçların yeniden değiştiği ve AK Parti’nin vekil sayısının 4 MHP’nin vekil çıkaramadığı açıklandı.

Bunun üzerine akşam saatlerinde partisinin il teşkilatından İl Başkanı Burak Pehlivan ve partililerle birlikte basın açıklaması yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, haklarını arayacaklarını söyledi. MHP’nin yaklaşık yarım asırlık siyasi tecrübesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin vatanın ve milletin bekası ile ilgili konularda üzerine düşeni her zaman yaptığını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, “Vatan, millet ve devletin bekası için alınması gereken kararlarda MHP her zaman elini taşın altına koymuştur. Dün gerçekleşen seçimlerde sandıkların yüzde 99,96’sı açıldığını var sayarsak 57 bin 454 oy aldık. Buna yurtdışı ve gümrüklerden gelen oylar dahil değil. Yeni sistem bizi zorluyor. Ortaya çıkan milletvekili sayısı ittifak içinde gelgit yaşadı. MHP bazen 1 bazen 0 olarak gösterildi. Halen durum net değil. Arada 217 oy farkı var. Genel merkez ile görüştük. Aydın2a bir avukat gönderdiler. Oy hesaplamalarını inceleyecek. Hakkımızı arayacağız” dedi.