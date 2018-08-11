Yaşlı evlerinde sanatla gelen sağlık

Muratpaşa Belediyesi Yaşlıevleri’nin 19 üyesi, Turgut Özakman’ın Fehim Paşa Konağı adlı eserini sahneliyor.

Muratpaşa Belediyesi Yaşlıevleri’nin 19 üyesi, Turgut Özakman’ın Fehim Paşa Konağı adlı eserini sahneliyor. Yaşlıevleri’nin faaliyetlerinin sağlıklarına etkisini dile getiren yaşlılar; tiyatro oyunu sonunda sanatseverleri selamlamalarını, ‘o selam iki kutu ilaçtan daha iyileştiricidir’ diye değerlendiriyor.

Yaşları 53 ile 70 arasında değişin Muratpaşa Belediyesi Yaşlıevi müdavimi kıdemli Muratpaşalılar, Fehim Paşa Konağı adlı tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Sanatla yaşamı çekilmez hale getiren, yaşa bağlı rahatsızlıkları unutup, yaşam sevinci ve pozitif enerji ile dolduklarını söyleyen kıdemli Muratpaşalılar hayallerini gerçekleştirdiklerini belirtirken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ediyor.

“Bizler varız, hayattayız, gerçeğiz”

Kendilerine biçilen; ‘Elinde kumanda, televizyonun karşısında oturma’ rolünü kabul etmediklerini söyleyip, ‘Bizler varız, hayattayız, gerçeğiz’ diyen Muratpaşa Belediyesi Yaşlıevleri’nin kıdemli üyeleri, yaşadıkları değişimi anlattı. 60 yaşındaki Semra Kurak, “Bizler varız, hayattayız, gerçeğiz. Bizlere değer verilmesi lazım. Bizlerin belli yaşlardan sonra sağlık sorunlarımız var. Demans gibi Alzheimer gibi Parkinson gibi bunlarla mücadele tek basına ilaçlarla tıpla olmuyor. Bu tip sosyal sorumluluk projeleri olması lazım. ” dedi.

“o selam iki kutu ilaçtan daha iyileştiricidir”

Uysal’ın sanat dolu bir başkan olduğunu belirten 58 yaşındaki Nejdet Ongun, “Yaşlılığın evde oturup, vadeyi doldurmak olmadığını, hayatın içinde olunması gerektiğini oyunumuzla anlatacağız. Sahnenin sonunda; o selama çıkıyoruz ya, o selam iki kutu ilaçtan daha iyileştiricidir” dedi. Sol diz kapağında protez olduğunu kaydeden 70 yaşındaki Hasan Can, “Buna rağmen; oyunlar olsun, tiyatro olsun beni daha sağlıklı yaptı. Oturduğum zaman diz ağrılarım devam ediyor. Ama tiyatro veya folklor oynayınca kendimi daha sağlıklı hissediyorum” diye konuştu.