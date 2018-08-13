Üst geçidi kullanmayan yaya kazada öldü

Antalya’da üst geçidi kullanmayan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya’da üst geçidi kullanmayan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Serik Caddesi havalimanı yolu üzeri Antalya Hava Meydan Komutanlığı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Aşık Doğan (78), refüjden bir anda yola çıktı. Yayaya bu sırada Manavgat istikametine seyir halinde olan Ramazan Ü. (55) idaresindeki 07 LNT 82 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ali Aşık Doğan için hemen 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazanın olduğu yerin yakınında bir üst geçidin olması da dikkat çekti.

Kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü Ramazan Ü., "Adam kaldırımda duruyordu, aniden önüme atladı. İntihar etti adam. Ben süratli değildim ama frene basacak zamanın bile olmadı. Her şey aniden oldu" dedi.