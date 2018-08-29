Suç makinesi Antalya’da yakalandı

54 suçtan aranan ve 95 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Antalya’da yakalandı.

54 suçtan aranan ve 95 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Antalya’da yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Selçuk Mahallesi’ndeki bir restorandaki kavgaya intikal etti. Burada şüphelendikleri Erdem Ç.’nin kimlik bilgilerini soran ekipler olumsuz cevap aldı. Detaylı kimlik sorgusu yapan güven timleri, Erdem Ç.’nin 54 ayrı suçtan 95 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 98 bin lira para cezası olduğu belirlendi.

Şüphelinin, kredi kartı kopyalama, kent trafiğini tehlikeye sokma, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde ifade işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.