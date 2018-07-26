Serinlemek için denize giren Rus turist boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 63 yaşındaki Rus erkek turist, boğuldu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 63 yaşındaki Rus erkek turist, boğuldu.

Alanya’nın İncekum Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Vladimir Orlov (63), dün öğle saatlerinde İncekum Plajı’nda denize girdi. Orlov bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları Orlov’u kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Rus turisti ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Orlov yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orlov’un cesedi incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.