Muratpaşa, Kırcami’de noktayı koydu

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Kırcami planlamasında yer alan 7 mahallenin parselasyonuna dair itirazların, Belediye Encümeni’nce değerlendirildiğini belirterek, “15 Ağustos tarihi itibariyle, Kurban Bayramı öncesi, belediyemizle ilgili herşey tamamlandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Kırcami planlamasında yer alan 7 mahallenin parselasyonuna dair itirazların, Belediye Encümeni’nce değerlendirildiğini belirterek, “15 Ağustos tarihi itibariyle, Kurban Bayramı öncesi, belediyemizle ilgili herşey tamamlandı. Değerlendirmeleri için Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne gönderdik, oradan tescil için Kadastro Müdürlüğü’ne gidecek” dedi.

Muratpaşa Belediyesi Encümeni, iki kez askıya çıkan ve 20 Temmuz itibariyle askıdan inen Fener, Çağlayan, Güzeloluk, Yeşilova, Kircami, Zümrütova ve Tarım Mahalleleri’ni kapsayan parselasyon dosyasına yapılan itirazları değerlendirdi. Kırcami planlamasındaki 7 mahallenin parselasyon dosyası, değerlendirmesi için, 15 Ağustos’ta Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne gönderildi. Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin değerlendirmesinin ardından da tescil işlemleri için Muratpaşa Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilecek.

“15 Ağustos’ta gönderdik”

Kırcami planlamasında gelinen aşamayı, ‘30-40 yıldır çözülmeyen Kırcami Planımızı Tapuya, kadastroya gönderecek duruma geldik’ diye değerlendiren Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Fener, Çağlayan, Güzeloluk, Yeşilova, Kırcami, Zümrütova ve Tarım Mahallelerimizi kapsayan alanı içeren parselasyona yapılan itirazları Belediye Encümenimiz değerlendirdi. 15 Ağustos tarihi itibariyle de Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdik. Büyükşehir Belediyesi Encümeni de; değerlendirecek. Oradan; tescil işlemleri için Muratpaşa Kadastro Müdürlüğü’ne, ardından da; tapu tescil işlemleri için Muratpaşa Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecek.”

“Mutluluk yaşıyoruz”

Planlama sırasındaki yaklaşımı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Uysal, 30-40 yıldır çözülmeyen Kırcami Planlamasını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Parselasyon dosyasının, Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiği tarih olan 15 Ağustos’un doğum günü olmasını kaderin cilvesi, tatlı bir tesadüf olarak değerlendiren Başkan Uysal; “Dürüstçe, vatan, millet ve insan uğruna mücadelenizi veriyorsanız yolunuz bir şekilde açılıyor” dedi.