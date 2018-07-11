Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Antalya’da iki araç ve iki ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklanırken, 36 kilo 645 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’da iki araç ve iki ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklanırken, 36 kilo 645 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Mahallede bulunan 2 araçta arama yapan görevliler 5 paket halinde 20 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda yakalanan A.Y. hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

H.G. isimli şahsın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde bulunan ikametinde ve kiralık aracında yapılan aramada daralı ağırlığı 5 kilo 940 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan H.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

A.K. isimli şahsın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi’nde bulunan ikametinde ve ikamet önünde bulunan seralarda yapılan aramalarda, daralı ağırlığı 10 kilo 200 gram esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 13 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan A.K. hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.