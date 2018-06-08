Antalya’da feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı (2)

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Antalya-Korkuteli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli’nden Antalya’ya giden Okan Haluk Çalışkan (33) idaresindeki otomobil Bayatbademleri mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Okan Haluk Çalışkan ile nişanlısı Serap Tek’in (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ezgi Soydinç ile Cemil Öztürk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.