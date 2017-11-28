Antalya OSB’de 7 gün 24 saat acil sağlık hizmeti

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Bölgede konuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Bölgede konuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile İl Sağlık Müdürlüğü, Bölgenin sağlık hizmetlerini bir üst kademeye çıkaracak bir protokole imza attı. Antalya OSB Aylık Olağan Müteşebbis Heyet Toplantısında imzalanan protokol ile Bölgede konuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 7/24 esasına göre hizmet vermeye başladı.

Binayı Antalya OSB yapacak

Antalya Valisi ve Antalya OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Münir Karaloğlu, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ile İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından imzalanan protokol kapsamında, Bölgeye yapılacak yeni bir acil sağlık hizmetleri istasyonunun inşasına da start verilmiş oldu. 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan istasyon binası Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılıp tam teşekküllü bir ambulans ile birlikte tüm kullanım hakları İl Sağlık Müdürlüğüne verilecek.

Bölge ve çevresine hizmet verecek

Organize sanayi bölgelerinin 365 gün 24 saat yaşayan, canlı müesseseler olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, “Bölgede 3 vardiya çalışan çok sayıda fabrikalarımız var. Buralardaki sağlık hizmetinin, özellikle acil kısmının 7 gün 24 saat kesintisiz devam etmesi oldukça önemli. İş sağlığı ve güvenliği içinde önemli. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz, kısa bir süre önce hizmete açtığımız jandarma karakolumuz gibi hem Bölgeye hem de çevre mahallelere hizmet verecek. 112 acil istasyonumuz 365 gün 24 saat Bölgede oluşacak sağlık sorunlarına müdahale edecek. İstasyon binası ile tefrişini Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz yapacak, bir ambulans ile birlikte tüm kullanım haklarını süresiz bir şekilde İl Sağlık Müdürlüğümüze verecek. Bölgeye ve civarda yaşayan vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyor, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Yaşamsal ihtiyaçlar önceliğimiz

Son dönemde hayata geçirdikleri projeler ile Bölge çalışanlarının ve firmalarının yaşamsal ihtiyaçlarının hizmet kalitesini artırdıklarına dikkat çeken Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “1 ay önce açtığımız jandarma karakolu ile Bölgenin daha güvenli olmasına vesile olurken bugün imzaladığımız protokol ile çalışanlarımızın ve Bölge civarında yaşayan vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde erişmesine imkan sağlamış oluyoruz. Yapacağımız yeni hizmet binası ile burada görevli personelin fiziki şartlarını iyileştirmekle kalmayacağız, hareket kabiliyetlerinin artmasını, her türlü olaya en kısa sürede müdahale edebilir hale gelmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.