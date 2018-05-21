Akdeniz Üniversitesi’nde Proje Günleri

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen, "11.

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen, "11. Geleneksel Proje Günleri” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte güneş enerjisiyle çalışan uzaktan kumandalı çim biçme makinesinden üç boyutlu yazıcıya, nem sensörlü sulama sisteminden otomatik paketleme sistemine, geri dönüşüm projelerinden robotik uygulamalara kadar pek çok proje çalışması sergilendi.

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sistem Analizi ve Tasarımı dersi kapsamında öğrencilerin bilgi birikimlerini yansıtan, sanayi ile işbirliği gelişimine katkı sağlayan projelerin sunulduğu etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Erol Gürpınar, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Topakçı, Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin birbirinden ilginç projelerini sergiledikleri stantları gezen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerle sohbet ederek projeler hakkında bilgi aldı.

Rektör Ünal, “Devletimizin ve milletimizin üniversitelerden beklentisi bilimsel çalışmalar ışığında ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya fayda sağlayacak projeler üretilmesidir. Bugün öğrencilerimizin bu beklentiyi karşılamak için çaba sarf ederek ortaya bir takım projeler koymuş olmaları bizleri son derece memnun etti. Sergilenen projeler, öğrencilerimizin gelecekte ortaya koyacakları büyük projelerin ön hazırlığı ve habercisi olma niteliği taşımakta ve yarınlara dair ümidimizi artırmaktadır. Bu vesileyle projelerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm öğrencilerimize ve onlara destek veren hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum” diye konuştu.

Öğrenciler arasında rekabet başlatarak, öğrencileri üretmeye yönlendirmeyi amaçlayan “Geleneksel Proje Günleri” sayesinde öğrenciler, atölye ve laboratuvarlarda çalışarak iş becerilerini geliştiriyor, ekip halinde çalışma, problem çözme, sanayi ile işbirliği geliştirme gibi özellikler kazanıyorlar.