Sincan Belediyesinden ilaçlama seferberliği

Daha sağlıklı ve temiz bir çevre hedefleyen Sincan Belediyesi, yeşil alanları bitki haşeratı, böcekler ve kenelere karşı ilaçlıyor.

Daha sağlıklı ve temiz bir çevre hedefleyen Sincan Belediyesi, yeşil alanları bitki haşeratı, böcekler ve kenelere karşı ilaçlıyor.

Sincanlıların daha temiz bir alanda zaman geçirmesi için Sincan Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Yazın gelmesiyle beraber ilçedeki parklara ve yeşil alanlara akın eden vatandaşın sağlığını düşünen Sincan Belediyesi, ilaçlama faaliyetlerine hız verdi. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeşil alan ve parklarda bitki haşeratına, ağaç böcekleri ve özellikle kenelere karşı etkin bir ilaçlama çalışması yapıyor. İlaçlama çalışmasıyla ağaçlarda bit, sinek ve istenmeyen diğer zararlı haşeratın yuva yapmasını engelleniyor. Sincan Belediyesi parklar başta olmak üzere bahçeler, havuzlar, fosseptikler, kanallar, mazgallar ve kapalı alanlarda haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, halk sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını vurgulayarak, “Daha sağlıklı bir çevre için gösterdiğimiz titizliği sürdürüyoruz. Sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte yürüyebilmeleri için imkânlarımız dahilinde bir gayretin içindeyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirmesi için etkin bir şekilde haşere ile mücadele çalışmaları yapıyoruz” dedi.

İlaçlama çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini vurgulayan Başkan Tuna, “İnşallah bu ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçemiz sakinleri rahat bir yaz geçirecek” şeklinde konuştu.