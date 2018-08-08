Pursaklar’da 27 çift 08.08.18’de nikah kıydırdı

Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, özel tarihlerden biri olan 08.

Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, özel tarihlerden biri olan 08.08.2018’de 27 çiftin nikahını kıydı.

Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 8 Ağustos 2018’de nikahlanmak isteyen çiftler için bir günde 14 saati aşkın mesai yaptı. Bu özel tarihi kaçırmak istemeyen çiftler, günler öncesinden Pursaklar Belediyesine başvurarak evlenmek istediklerini beyan edip randevu aldı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve evlendirme memurları çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak gün boyu mesai yaptı.

Pursaklar Belediyesinde ve düğün salonlarında düzenlenen nikâh merasimlerinde 27 çift ‘evet’ diyerek mutluluklarını taçlandırdı. Bu özel tarihte evlenen çiftlere belediye Kur’an-ı Kerim hediye etti.