Başkentliler Şans Çarkı ile eğlendi

Nata Vega’da düzenlenen Şans Çarkı etkinliği ile Başkentliler haftasonunu eğlenerek geçirdi.

Nata Vega’da düzenlenen Şans Çarkı etkinliği ile Başkentliler haftasonunu eğlenerek geçirdi.

Nata Vega AVM’de 14:00-17:00 saatleri arasında düzenlenen ve sunuculuğunu oyuncu Gaye Turgut Evin’in yaptığı Şans Çarkı etkinliği ile Ankaralılara hediyeler dağıtıldı. Vatandaşların ilgisini çeken etkinlik yoğun bir katılımla devam ederken, çekilişten koltuk takımı kazanan bir vatandaş, "Düğün tarihime çok az bir zaman kala böyle güzel bir hediye kazanmak beni çok mutlu etti’’ şeklinde konuştu.