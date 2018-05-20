Başkent’i sel esir aldı, hayat durma noktasına geldi

Başkent Ankara’da öğleden sonra yağan yağmur ve dolu hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Başkent Ankara’da öğleden sonra yağan yağmur ve dolu hayatı adeta durma noktasına getirdi. Onlarca vatandaş mağdur oldu, iş yerleri ve evler sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün saat 15.30 ila 17.30 arasında Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. Ankara’da 15 dakika süren şiddetli yağış ve dolu sonrası yollar ve araçlar sular altında kaldı. Geçtiğimiz hafta selin esir aldığı Mamak’ta yine aynı sahneler oluştu. Aracıyla dışarı çıkan vatandaşlar selin ortasında kaldı. Yağışın sebep olduğu sel kimi yerlerde araç boyunu geçti. Bazı dükkanlar da su altında kalırken, vatandaşlar dükkanlarını boşaltmak için çaba harcadı.

Özellikle Kızılay civarında yağış etkili oldu. İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında bulunan Akay Alt Geçidi’nde bir yolcu otobüsü mahsur kaldı. Suyun neredeyse insan boyuna ulaştığı alt geçitte itfaiye ekiplerince merdiven kuruldu. Otobüste mahsur kalan yolcular teker teker merdivenle geçidin duvarından yukarı tahliye edildi.