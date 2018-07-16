Ankaragücü Başkanı Yiğiner: “Yenikent Stadyumu’nda oynamak istiyoruz”

Süper Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü, maçlarını Yenikent ASAŞ Stadyumu’nda oynamak için Başkan Yiğiner çağrıda bulunarak, “Burada herkesin huzurunda istiyorum.

Süper Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü, maçlarını Yenikent ASAŞ Stadyumu’nda oynamak için Başkan Yiğiner çağrıda bulunarak, “Burada herkesin huzurunda istiyorum. Ankaragücü camiası olarak Yenikent Stadyumu’nda oynamak istiyoruz. Bedeli neyse de ödeyelim” dedi.

Osmanlıspor ve Gençlerbirliği’nin küme düşmesinin ardından bu sezon Süper Lig’de Başkent’i temsil edecek tek takım olan Ankaragücü stat sorunu yaşıyor. MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, stat konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yarın stadyum konusunda görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Yiğiner, şunları kaydetti:

“Bakan Kasapoğlu ile yarın 12.00’de toplantı gerçekleştireceğiz. Süper Lig kulüpleri davet edildi. Stadyum ile ilgili çok polemik oldu. Biz stadı istedik. Bugün eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bizden böyle bir şey istenilmedi diye Sosyal Medya’dan açıklama yaptı. Bizi doğru söylememekle, yalan söylemek ile itam etmiş.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Yenikent ASAŞ Stadyumu’nda oynamak için talip olduklarını belirten Yiğiner, son anda Gençlerbirliği’ne tahsis edildiğini söyledi. Yiğiner, “Ankaragücü’nün Ankara’da oynaması kadar doğal bir şey yok. Taraftarlarımızın da beklentisi bu şekilde ve camia olarak talebimizi bu şekilde ilettik. Bu görüşmeler olduktan sonra bir anda planlamalar değişti. Benim bildiğim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlerbirliği için Aktepe Stadı hazırlanıyordu. Biz Yenikent Stadyumuna talip olduktan sonra burası onlara tahsis edildi. Önceden neden tahsis edilmedi. Biz talip olduktan bir iki gün sonra Gençlerbirliği’ne tahsis edildi bunlar hep soru işaretidir. Melih başkanımınız yerinde olsaydım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Baykan telefon görüşmesinden sonra şunu yapardım, “Ankaragücü bizden stat talep ediyor. Biz stadımızı Ankaragücü’ne tahsis etmekten mutluluk duyarız. Şehrimizin takımı ve bir lirada para istemiyoruz. Bütün masraflar bizden” diyebilse kendi büyürdü” dedi.

Ankara 19 Mayıs Stadyumuna izin çıkarması durumunda sorumluluğu kendilerinin alabileceğini söyleyen Yiğiner, şunları kaydetti:

“Bu stat ile ilgili 10 yıldır yıkılabilir ve çürük raporu var. Biz orada maç yaptık. En zaman da miting yapıldı. Bunun çözümü de vardır. Yoğunluk olan yerlere az sayıda insanlar alınır. Sorumluluğu da biz üstleniriz. Eryaman Stadyumu aksamalarla birlikte 3 ay gecikti. Onunla ilgili bir şey diyemem. Onlar teknik konular. Bazı şeyler sonradan eklendiği için sürede uzadı. Ankara’da oynamak varken bizim ne işimiz var.”

Yenikent Asaş Stadyumu konusunda Melih Gökçek’e seslenen Yiğiner, “Burada herkesin huzurunda istiyorum. Ankaragücü camiası olarak Yenikent Stadyumu’nda oynamak istiyoruz. Bedeli neyse de ödeyelim. Bu seferde ben duymadım der. 19 Mayıs Stadyumun’da oynayalım. Gençlerbirliği de bizim ile beraber oynasın. Yıllardır alıştığı stattan başka yere gitsin. Sökülen malzemelerin bir çoğu da onlarda. 15-20 gün içerisinde de hazır hale getirebileceklerini “söyledi.