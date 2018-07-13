Ankara’da dev operasyon: 2.5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ ele geçirildi

Ankara’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 2.

Ankara’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 2.5 milyar TL değerinde ‘naylon fatura’ denilen sahte fatura ele geçirildi. Faturaları düzenleyen şahsın şehir dışında olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar mektubu üzerine Ankara’da sahte fatura düzenleyen E.B.’yi takibe aldı. Ekipler takip süresince yaptıkları çalışmalarda şahsın başkaları adına çok sayıda paravan firma kurduğu, yönettiği ve bu firmalarda sahte kimlikle birlikte sahte belgeler kullandığını tespit etti.

2.5 milyar TL değerinde sahte fatura ele geçirildi

Ekipler bunun üzerine harekete geçerek, şahsın Esatoğlu Mahallesi’ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın iş yerinde olmadığı tespit edilirken, yapılan aramada çok sayıda sahte fatura ile birlikte boş fatura ele geçirildi. Ekipler tarafından detaylı şekilde yapılan incelemelerde şahsın 20 farklı firmada iş yaptığı belirlendi. Öte yandan ele geçirilen sahte faturalarda yapılan incelemelerde naylon faturaların değerinin yaklaşık 2.5 milyar TL olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından iş yerinde bulunamayan Mali Müşavir E.B.’nin şehir dışında olduğu tespit edildi ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.